土耳其、敘利亞境內發生芮氏規模7.8強震，死傷嚴重。亞洲大學今天表示，經學校董事會率先響應，以亞大教職員之名，捐出全體員工1日所得148萬元，全校師生也接續發起「為土耳其送暖祈福」活動，號召更多人送愛心到災區。

亞大表示，學校太極湖旁矗立921台灣地震的「馨園十四邨」石碑，該巨石原本是南投縣國姓鄉福龜村災民暫住組合屋的入口邨名標誌，見證921災民在災難中重生的過程，亞大在921地震6周年時，將巨石搬進校園成為提醒後人要活在當下惜福的紀念石碑。

值得一提的是，當年參與災區重建的民眾曾寫信給亞大感謝為他們留下最後1塊有紀念意義的巨石。亞大表示，師生對土耳其大地震感同身受，教職員工主動發起1日捐，學校董事會感受同仁的愛心，決定由董事會捐出全體教職員1日所得148萬元救災。

亞大創辦人兼董事長蔡長海表示，體會到亞大教職員工人溺已溺的精神，希望由董事會完成同仁們關懷地球村善擧。

亞大校長蔡進發指出，災後救援、家園重建是漫漫長路，土耳其、敍利亞災區目前天寒下雪，災民急需大量民生物資，亞大USR（大學社會責任）辦公室將展開勸募，在開學後，特續擴大活動，善盡大學的國際社會責任，協助受災民眾重新站起來。