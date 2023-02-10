藝人隋棠夫妻檔在台北大直買的家，被鄰居投訴放任小孩製造噪音，在網路掀起兩派論戰，住過大樓的網紅鳳梨也透過臉書分享親身經驗，他表示自己和女秘書常在半夜辦事被鄰居抗議，後來重買房子打通，住隔壁的親媽同樣不饒過他，因此現在他已考慮蓋間農舍來住，笑翻一票網友。

鳳梨在臉書發文，提及住在大樓的往事，坦言：「大樓式管理有利有弊」，他解釋，自己是一個房事處理較久的男人，常因半夜辦事聲太大被鄰居抗議，但主臥室已採用錄音室規格，忍耐了2年多，後來一口氣買下兩棟房子打通，原以為事情圓滿落幕，殊不知換媽媽未經允許私闖他家敲門，讓他感嘆：「08(老子)真的很無奈」。

因此，鳳梨表示已經在物色郊區的農地蓋農舍，解釋稱：「這樣我的鄰居應該只剩下青蛙了，青蛙應該不會投訴我，也不會抗議」，還不改幽默本性說：「倘若真的被青蛙抗議，那我會以等值的蚯蚓作為補償，跟大家分享這個不錯的方案。」

貼文曝光後，網友在底下回應：「在嗨的時候放個佛經把叫床聲壓過去」、「其實掘地三尺吧！往下蓋 還能被抗議肯定是祖輩的來抗議！」、「估計晚一點你的訊息又會爆了」、「叔叔的故事好精彩」、「青蛙也是會抗議的啊！生更多青蛙吵你」、「好幽默喔⋯⋯笑到肚子痛」、「大概會變成叔鼠去跟青蛙，抗議了。」