工商協進會10日舉行春酒餐敘，過去3年台灣社會飽受新冠肺炎影響，工商協進會理事長吳東亮深感更生人及馨生人（指犯罪被害人），無論是就業或創業大環境不利，需要更多關懷與協助。台新金控帶頭響應、拋磚引玉，購買更生人及馨生人的商品，吳東亮稱讚「他們的產品，不管是包裝、品質，都非常的好！希望增加產品的能見度，帶動買氣。」也呼籲大家用實際行動支持。

吳東亮所贈送的兩款禮盒，第一項是財團法人犯罪被害人保護協會輔導的馨生人商家「貓本家咖啡禮盒」，陳老闆是八仙塵爆的受難者家屬，因此加入犯保士林分會。

工商協進會指出，陳老闆的弟弟身體大面積燒燙傷影響工作，無法再重回烈日下奔波的房仲工作，陳大哥協助弟弟到咖啡館工作重建人生，目前陳老闆的弟弟已重新回到職場，從事保險業務員工作。

另外一項「棗到杏福禮盒」則是透過財團法人臺灣更生保護會輔導，曾獲得桃園市政府認證的10大伴手禮，林老闆是曾因詐欺案判刑的更生人，現今成為休閒食品公司老闆，回想浪子回頭的不易，疫情間決定挺身而出，無償提供休閒食品的通路和禮盒，幫助更多更生同學度過難關。

吳東亮擔任財團法人臺灣更生保護會常務董事多年，觀察每一位更生人，出獄要回歸社會，重建生活，非常不易，社會、家庭的接納，還有穩定的工作，都是必要的條件。

他發現有些更保分會主動採購馨生人所做的產品，有些犯保分會也去買更生人所做的產品，這不但在疫情期間能增加彼此收入，更深層的意義是以行動實踐近年來法務部一直在推動的，修復更生人跟馨生人之間關係的修復式司法。

吳東亮因此特別於春酒席中邀請理監事及賓客們共襄盛舉，呼籲大家捐出5~10％公司禮品採購預算支持公益商品，一起來幫助更生人跟馨生人，讓他們的家庭可以穩定生活，進而貢獻自己專長回饋社會。