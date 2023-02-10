由於全球半導體景氣疲軟，美光（Micron）日前宣布將展開裁員計畫，目標是減少10%人力，估計有5000人會受到影響，台灣美光近期也傳出有不少員工離職。台大教授左正東今（10）日分析，中美晶片戰爭繼續下去，無疑會加劇半導體大廠的裁員情況。

左正東在節目《中天辣晚報》強調，美國針對中國的晶片圍堵，同時也傷害到自己，像是美光做的是記憶體，它之所以要裁員，主要是因為全世界半導體在過去這兩年供不應求，廠商為了應付需求，大量累積產能，結果現在碰到記憶體景氣衰退，反而變成供過於求，在美國限制輸出的情況下，反而讓這些電子大廠裁員加劇。

另對於中國大陸的部分，左正東認為，因拜登政府的半導體出口管制，不只像華為這種大企業，連中興及其它中小企業也會受到影響，確實有對中國大陸半導體產業造成實質傷害，但現在碰到的情況是，美國這種脫鉤政策讓景氣低迷的半導體產業雪上加霜。

據瞭解，美光是台灣最大的投資外商，台灣美光員工人數約在1萬人左右。對於這次全球裁員計劃，經濟部官員對中央社記者表示，台廠不會到達全球10%的程度，且截至目前，在台中、桃園投資製造廠的計畫也沒有變化。