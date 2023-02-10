67歲大陸女星劉曉慶昔日以飾演一代女皇《武則天》爆紅，成為家喻戶曉的大明星，還靠著凍齡美貌被冠上「大陸最強美魔女」，但曾因涉嫌逃漏稅淪落階下囚422天，女王形象破滅。劉曉慶出獄後積極求復出，還願意當跑龍套的，近期經常開直播與粉絲互動，還販售她寫的書法，現況再度引起討論。

劉曉慶近年戲劇作品銳減，但變得樂於在社群上分享生活近況，還經常開直播與粉絲互動；而劉曉慶出了名寫了一手好書法，最近更在直播間裡販售自己的書法作品，還會直接提筆揮毫，超強實力驚艷眾人。

劉曉慶在直播上寫書法販售。（圖／摘自劉曉慶微博）

最令網友震驚的是，67歲的劉曉慶狀況保養得極好，臉蛋膚況不輸30多歲的女人，身材體態也維持地相當標準，打扮氣質典雅，和當年顏值巔峰時期也不會差很多；粉絲也在觀看直播時忍不住大讚，「有顏值就是任性」、「女神不管過多久都還是女神」、「狀態太扯了」。

2002年劉曉慶因為涉嫌逃漏稅千萬元，從家喻戶曉的大明星變成階下囚，還曾傳出壓力大到一夜白頭；她在關了1年多後，為了重返演藝圈，願意降低姿態從跑龍套演員重新開始，在辛苦一段時間後，才有導演願意找她演戲。