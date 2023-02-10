民進黨8日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，前立委沈富雄10日就表示「下次選舉在學歷的部分，一定要列舉國內最高學歷，本國的最高一定要擺，這比我們現在所講的論文做假更加廣泛，更加有問題」，引發討論。

沈富雄10日在網路節目《少康戰情室》中表示，「之所以賴清德不敢回溯的原因，就是礙於回溯的話，林智堅不成問題，因為在司法過程當中，但鄭文燦、陳建仁都有問題」，而沈富雄認為，「這些問題都還不是那麼大，我覺得國民黨應該要從根去提案，從基本去改善」。

沈富雄強調，「因為論文做假只是其中的一小部分，國民黨應該要跟中選會配合修法，下次選舉學歷的部分，一定要列舉國內最高學歷，本國的最高一定要擺；再來夜校和在職專班一定要標示清楚；第三還要強調，如果是肄業，那是肄業多久；最後則是野雞學校，外國的野雞學校應該以駐外單位的為準，不在裡頭的不能登」。

沈富雄最後也說，「立法院應該要處理這個，這比我們現在所講的論文做假更加廣泛，更加有問題，因為目前的風俗就是要把自己裝的很漂亮，到外國去拿一個野雞大學回來就很漂亮，以前的學歷就通通不算了」。