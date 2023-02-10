過去一年蛋價居高不下，如今又傳出將在下周一調漲2元，賣場貨架上一盒60元的雞蛋也全被掃空，只剩下近百元的高價蛋。對此農委會主委陳吉仲表示，供需尊重市場，價格由蛋農與蛋商自行協調。

據了解，近日雞蛋日產量連續下滑，過去2周下滑了4000箱，剩下11.4萬箱，目前雞蛋產地價每台斤40.5元，批發價50元，至於日產量是否會跌破去年10萬箱，造成缺蛋情形，農委會目前表示應該不會。

由於產量下降，蛋價再傳下周一(13日)將再度上漲，屆時恐漲價2元，造成賣場內的平價雞蛋一掃而空，有民眾一拿就拿了好幾盒，只剩下一盒要價近百的高價雞蛋，賣場店員對於何時會捕獲也不清楚，僅說最近缺蛋，補得比較慢。

養雞協會對此表示，目前還不確定會漲，仍在討論中。陳吉仲則說，目前各單位都互相合作，對抗控制禽流感，加上幾次寒流，溫差過大，也導致產蛋率降低，供需機制必須尊重市場，價格由蛋農、蛋商自行協調，農委會則會持續推動平價蛋政策，減少消費者負擔。