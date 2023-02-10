國民黨副主席夏立言今在北京與中共政治局常委王滬寧會談，對此，大陸委員會回應，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害。「威權專斷擴張」與「民主和平穩定」兩不相容，這是當前世界公認的事實，也是國際社會積極與台灣交往互動的主因。北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，呼籲對岸真正改變作法。

王滬寧對夏立言表示，台獨與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。」國共兩黨要進一步鞏固堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

陸委會指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具。

陸委會重申，中共一黨專制與台灣民主制度存在高度落差，台灣人民對維護國家主權、台海和平及台灣的未來均有一致的主張與堅持、不容其置喙。過去以來，北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，呼籲對岸真正改變作法，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。