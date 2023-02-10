去年10月美國出台新的半導體新規定後，傳出美國3大晶片設備廠將在大陸的外籍員工全數撤離。日媒報導稱，這些來自美國3大晶片設備廠的外籍員工證實已陸續轉移到新加坡及馬來西亞，並將相關業務設法轉往東南亞。

據《日經亞洲評論》引述未具名消息人士稱，受去年10月出臺的美國對華半導體出口限制新規影響，美國3大半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）、泛林集團（Lam Research）、科磊（KLA），自去年10月以來，正在努力將相關業務從中國大陸轉往東南亞，並紛紛將非中國籍的員工轉移到新加坡及馬來西亞，或是設法增加東南亞的產能。

熟悉情況的消息人士說，這種現象已經有一段時間了，這些美國設備製造商再也無法像以前那樣為中國市場提供服務。不過，這3家公司仍將繼續保留在中國的營業部門。

據泛林集團、科磊的子系統供應商高層透露，上述趨勢是在去年底出現的。「過去幾個月來，客戶要求我們加速支持他們東南亞的據點。我們注意到，客戶當地的人員增加了。」

根據SEMI數據顯示，中國大陸仍然是全球最大的半導體單一市場，2021、2022這2年都是全球最大晶片買家。中國大陸市場對美國半導體設備商的營收占比接近30%，但從應用材料、泛林集團、科磊上一季財報來看，他們來自中國大陸的營收占比已下降至20%、24%、23%。

報導說，泛林集團1月25日宣佈全球裁員7%人，約有1300名全職員工與700名臨時工受影響。消息顯示，許多在泛林臺灣分公司的臨時雇員已被告知，農曆新年後將不再續聘。

科磊設於新加坡的亞洲總部的資深主管表示，在當前的地緣政治環境下，公司在東南亞部門正在擴充，現在問題是，如果中國不再是公司增長的動力，下一步該怎麼做？日本晶片設備製造商一位高級主管表示，由於全球經濟衰退，加上中國本土晶片設備廠漸漸崛起，全球晶片需求明顯放緩，中國會把資源投入國內的企業。

報導表示，美國晶片行業在1960年代首次開始向亞洲尋找代工廠以降低成本時，新加坡和馬來西亞成為首選目的地。現在這些國家已經擁有半導體製造、封裝和測試集群。英特爾、格羅方德和聯華電子等晶片製造商都在東南亞設有工廠，併計劃進一步擴大。

產業諮詢公司分析表示，由於美日荷協議，未來3到5年中國晶片發展的步伐將放慢,，但仍將增加在設備領域的投資。從長遠來看，中國仍將找出晶片產業自力更生的方法。