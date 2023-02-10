國光劇團當家小生温宇航飾演《虎符風雲》裡的信陵君。（國光劇團提供）

中研院院士曾永義遺作《虎符風雲》，本周末將由國光劇團首演。這是曾永義人生中最後一部劇作，是專為國光劇團當家台柱温宇航、唐文華量身打造，描述戰國風雲，經藝術總監王安祈修潤後搬上舞台。

《虎符風雲》出自《史記》，描述戰國時期的「信陵君竊符救趙」，魏國公子信陵君與魏王為同父異母兄弟，信陵君「食客三千」，禮賢下士，至市井親迎足智多謀的隱士侯嬴，更樂與屠夫朱亥相交。但魏王對其多所忌憚，一日秦兵攻趙，嫁至趙國、亦是信陵君胞姊的平原君夫人返國求救，魏王卻派將軍晉鄙守在兩國邊界，按兵不動。侯贏獻計由寵姬如姬竊取唯一能號令兵馬之「虎符」，力士朱亥擊殺晉鄙，終於成功救趙，擊退秦軍。朱亥、如姬、侯嬴皆自殺謝罪。

曾永義從「情義無價」核心出發，以信陵君與謀士侯嬴、如姬夫人、屠夫朱亥等義士的情誼切入史事，更由這幾位「輕生死、重大義」，不惜以生命酬知己的人物，推動劇情發展，也昭示曾永義對於人世間的理想期待，與其率真慷慨的平生性情相得益彰。演出將於於2月11日至12日在台北市中山堂登場。