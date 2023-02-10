安坑輕軌於今（10）日上午在十四張站舉行通車典禮，下午1時發出首班車，並展開為期1個月免費搭乘的試營運優惠，現場排隊人龍逾300公尺。依據新北捷運公司統計，營運短短5小時運量就達約1.3萬人，民眾相當熱情。

安坑輕軌全長7.5公里，總經費166億元，全線設有9座車站（5座高架站、4座平面站）及1座機廠，機廠坐落於安一路安泰路口，輕軌自機廠出發沿安一路、安捷路及安和路一至三段，至水利署辦公室前向東以安心橋跨越新店溪，並與環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

新北市捷運公司表示，試營運首日，下午1時發出首班車，營業至下午6時，今中午12時才開放前120名民眾領取搭乘首發車的號碼牌，但昨晚間7時許就有人來排隊；據統計下午1時到晚間6時運量約1.3萬人，試營運營業時間為上午10時至下午6時。正式營運營業時間為6時至24時。