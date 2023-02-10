藍營前台北市議員羅智強今（10）日宣布，將投身大安區立委選戰，不料因多次挑戰不同選區，遭外界以沾醬形容。同黨籍的台北市議員游淑慧對此相當憤慨，並為羅智強感到唏噓和不公，因為很多人只看到羅轉換跑道的歷程，卻沒有發現轉換背后的犧牲和苦心。

游淑慧表示，自己在2018年參選之前，和羅智強並不熟識，但對方在選舉中屢屢主動對她伸出援手，直言「他選的不是一席議員，是一個戰線的交互支援」。羅智強曾經的目標確實是參選台北市長，後來無非也是為了團結勝選四字，讓現任台北市長蔣萬安可以不經初選的一次消耗，全力備戰。

羅智強離開台北後，到了一個當時沒有人表態參選的桃園，從人生路不熟，一路走到後來大部分的黨籍議員都願意陪著他，可惜最後還是遺憾放棄，但羅智強也沒有怨言，仍積極輔選現任桃園市長張善政。游淑慧沉痛的說，「这些事情的發生都還不遠，現在卻提也不提，只用結果論，用一句他跑來跑去，就把他打死。但他為什麼需要換來換去，他在換來換去的過程中，以自己的一事無成，協助他人功成名就。」

游淑慧提到，今天立法委員高金素梅在羅智強的記者會唱，「我比別人卡認真，我比別人卡打拼，爲什麼，爲什麼，比人卡歹命。」她知道政治是現實而殘酷，做好事不一定會得到掌聲，只是現在非國民黨的高金委員都看到羅智強的委屈，同舟的我們起碼也應該要給予些尊重和善意。

游淑慧最後強調，「大家可能不知道，這幾年羅智強被民進黨告了多少案子，為此他要付出多少金錢與時間，承受多大的壓力。」她也說，羅智強跟鍾沛君都是好朋友，希望大家多看到他們的好來作選擇。