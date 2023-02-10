有鑑於出租套房公安事件頻傳，新北市政府工務局為遏止違規套房出租使用，避免民眾生命財產受到威脅，自8日起連續針對板橋及永和兩處重複違規使用惡行重大的多間套房，強制執行斷電處分，以維護公共安全。

工務局表示，依照內政部107年4月24日台內營字第1070803969號函規定，合法建築物內隔了6間以上的出租套房被歸類屬於「宿舍」用途，是高強度使用場所，除必須辦理變更使用執照及室內裝修程序外，更需定期申報建築物公共安全檢查，以確保場所民眾符合逃生避難安全之規定。

工務局說明，本次板橋遭斷電的違規建築物隔出22間套房，永和則隔出27間，不但未辦理變更使用執照、室內裝修，更未辦理建築物公共安全檢查簽證與申報。已違反建築法第73條第2項、77條之2及77條第3項等規定，更有安全疑慮。目前已累計遭罰超過5次以上，房東仍迄未改善，嚴重危害公共安全和租客身家財產安全，因此引用建築法第91條第1項第1、4款規定，對兩建築物強制執行停止供電處分，以杜絕潛在危險的發生。

工務局指出，為守護市民居住安全，新北市政府自106年起加強查處違規套房，並於110年成立專案，主動追查隔有6間以上套房至完成改善或降低使用空間為止，自106年迄今，總計查獲286件，其中263件已改善或適法，目前尚有23件持續處理中。一旦被列入專案必會查處至改善為止。以111年度來說，案件新增52件、主動查處至完成改善則有78件，展現市府強力取締維護公安決心，民眾切勿貪利擅自違規使用。

工務局強調，套房隔間應符合建築法相關規定，依規定必須辦妥變更使用、室內裝修、公安申報等手續，一旦經通報查獲不合格者，單次最高可處新臺幣30萬元以下罰鍰，並得連續處罰，必要時停止供電或強制拆除，為守護新北居住安全，市府將持續加強取締，呼籲建築物所有權人或使用人勿抱持僥倖心態。