近日大陸半導體市場傳聞稱，中國紫光集團可能將接盤此前格羅方德(GlobalFoundries) 在四川成都的爛尾晶圓廠，做為條件，成都方面同意出資投資紫光集團。

據陸媒《芯智訊》報導，四川成都市政府之所以找上紫光集團的原因，主要是因為紫光集團是中國本土的大型半導體企業，不僅旗下擁有多家知名半導體企業，同時也擁有相關晶圓廠的運作經驗。另外，紫光集團背後的「智路建廣聯合體」更擁有龐大的半導體投資版圖。

資料顯示，2016年5月31日，格羅方德曾與重慶市簽署合作諒解備忘錄，欲與重慶市政府成立合資企業，在中國新建一座12吋晶圓廠。之後雙方合作破裂，合作方換成了成都市。

2017年5月，格羅方德宣佈在成都建造12吋晶圓廠，投資規模估計超過100億美元，成為大陸西南部首條12吋晶圓生產線。成都晶圓廠共分兩期建設：1期為成熟製程(180nm/130nm)，預計2018年底投產；2期建設則是22FDX FD-SOI製程，預計2019年第4季投產。其產品廣泛應用於行動終端、物聯網、人工智慧設備、汽車電子等領域。

不過到了2018年6月，格羅方德開始全球裁員，成都廠也暫停招聘。同年8月，格羅方德宣佈暫停開發7nm及其以下的先進製程。同年10月，格羅方德即宣佈與成都合作夥伴簽署了投資合作協議修正案，取消了對成都晶圓廠1期項目投資，成都的成熟製程項目正式擱淺。2019年2月，業內傳出成都廠停擺，廠內設備清空，並鼓勵員工離職。2020年5月成都廠正式宣布停工。

報導指出，根據當時格羅方德成都廠員工的透露，該晶圓廠內根本沒有設備，等於是一個閒置爛尾廠房，再加上目前美國持續擴大對於大陸半導體設備採購等方面的限制，紫光集團若真的接手格羅方德成都廠項目，恐怕也會是個燙手山芋。