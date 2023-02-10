許多人都有「嘴破」的痛苦經驗，但若輕忽小毛病可能會出大事！急診科醫師柯世祐分享真實案例，曾有一名阿伯口腔潰瘍長達半年，只靠著口內膏緩解症狀，等到痛到受不了到急診求助時，已經成了「血盆大口」，一張嘴就掉出血塊，檢查後確定罹患口腔癌，柯世祐提醒，口腔潰瘍若是因感染而起，塗抹口內膏恐怕會有反效果。

柯世祐在節目《醫師好辣》表示，曾有名阿伯到急診室後一直不願開口說話，一旁的太太趕緊說明，先生是因為嘴破流血不舒服，不料他嘴巴一張，真的是「血盆大口」，甚至還掉出一塊血塊，柯世祐檢查發現，阿伯的牙齦上確實有一個蠻深的破洞，「一看就不怎麼好的東西」。

阿伯表示，口腔潰瘍的時間長達半年之久，但他都拿太太的口內膏塗抹，起初有略微改善，但近2、3個月效果不彰，會診耳鼻喉科後，專科醫師看了一眼直說「百分之百是口腔癌」，切片檢查後隨即安排住院開刀。

柯世祐指出，每人口腔潰瘍的原因不盡相同，可能是外傷、感染或是慢性疾病，而睡眠不足或生活壓力大也有可能導致潰瘍發作。由於口內膏含有類固醇，若是因感染而起的口腔潰瘍，塗抹口內膏恐怕無法治癒，甚至可能出現反效果，建議潰瘍若超過2周沒有好轉，就要盡速就醫檢查，尤其是愛好烈酒、檳榔者要特別注意。

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