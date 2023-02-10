2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，同時民眾最在意的依然還是「兩岸問題」，而近日《ETtoday民調雲》也針對20歲以上民眾進行「2024總統選舉議題調查」，其中在「美、中、台關係」看法中，有57.7%的民眾認為應該要維持兩邊等距。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（10）日就表示，「這是民進黨這幾年讓兩岸走向險境的最大問題」，引發討論。

游淑慧今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這就是聰明反被聰明誤，兩岸牌被民進黨操作，讓他們贏了2016也贏了2020，所以他們認為會無往不利」，但游淑慧也強調，「現在的風向已經變了，因為當『芒果乾』真的變『芒果』，亡國感操作到最後真的要亡國的時候，民眾就會覺得『蛤？不是嘴巴喊一喊就好了嗎？原來是我的小孩要去當兵、役期是要延長等等的，我們是要付出代價的，不是只有喊爽的』，大家就會開始重新思考，有必要陪你民進黨這樣玩嗎？」

游淑慧也強調，「因為這些話全部都是民進黨做的，我們只投票給你們民進黨之後，就把我們帶去撞火車，難道我們都要在車上陪你嗎？這是現在台灣民眾的反思」，游淑慧最後也說，「台灣是一個小國，中華民國現在的處境就是要跟所有的大國等距相處，大家都是好朋友，這是民進黨這幾年讓兩岸走向險境的最大問題」。