大陸安徽省馬鞍山市花山區，有名人妻日前與老公前往1間暗麼店做「全身精油按摩」，豈料，正當背部的部分結束，要翻到正面時，突然有名40多歲的男子闖入按摩房間內，當時「全裸」的她嚇壞，趕緊翻回來，並喊了一下對方，但該男子卻當作沒聽到默默離開，而且也沒將房間忙關上，氣得她事後向按摩店負責人，以及該男子要求給個交代。

綜合陸媒報導，5日安徽省馬鞍山市花山區有名人妻與老公前往1間按摩店，做全身精油按摩，當時她先趴在按摩床上由按摩師傅先按摩背部，然而，背部按摩完成後，正當她要翻身轉正面時，竟然有名陌生男子闖進來，讓她嚇壞並稱自己當時「全裸」，看到陌生男子瞬間趕緊翻回去，也清楚該男有沒有看到她的裸體，她喊了一下對方，但對方卻當作沒聽見，且默默地離開，但也沒把房間門關上。

人妻和老公去按摩店精油按摩，突然遭到陌生大叔闖入，讓她嚇壞表示當時自己是全裸。（翻攝自微博）

事後，該店工作人員向她解釋，男子是進來修電表，那按摩房間沒將門上鎖，是因為「不允許所門」，經過這件事情之後，她整個人很長時間都處於精神緊繃狀態，她認為，該男子應該要先敲門「表明來意」，並表示「如果我再慢一秒，或是老公不在旁邊，後果可想而知，相向大多數女生都能理解我當時的驚恐」。

人妻後來與老公回頭找按摩店負責人，但對方道歉的態度相當敷衍，要「免單、送擦背券、洗澡卡」帶過，但她要求的是按摩店負責人與闖進來的男子必須給她合理的交代；對此，該按摩店1名工作人員邦解釋，真實情況與人妻的說法不同，當時按摩房內有該名人妻與其老公，還有工作人員，而且2人都有蓋毯子，並非全裸。

另外，該工作人員也稱水電師傅為人正直，進來重新把電源總開關打開後就出去了，而且水電師傅也非闖進去，而是有先敲門，電源總開關與該人妻趴的按摩床位置也不同方向，人妻身上也還蓋著毯子，水電師傅並沒看到她的身體。