「111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」今年首度移師台中舉辦，自8日一連五天在台體大體育館舉行，來自全國227所學校，共1663名好手齊聚一堂。10日上午進行開幕典禮，中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席並表示，期盼選手們全力以赴，在賽場上大放異彩。

李昱叡表示，台中市110至111年已連續兩屆榮獲全中運全國第一，跆拳道運動為台中市重點發展項目之一，市府積極栽培在地基層選手，期盼透過本屆賽事的舉行，讓選手備戰4月份全國中等學校運動會，同時提升在地籌辦跆拳道賽事的能力。

李昱叡進一步指出，感謝主辦單位中華中小學跆拳道聯合總會、中華民國體育總會、中華民國跆拳道協會、台體大用心舉辦指標性賽事，市府也連年支持台中市體育總會跆拳道委員會及其他民間團體，辦理市長盃、議長盃、全國跆拳道品勢錦標賽等多元化賽事。

運動局表示，本賽事被視為4月份全中運的前哨戰，在前兩天完成的品勢賽程中，地主隊西苑高中榮獲國中黑帶國女組團體冠軍，當選2022世錦賽國手的張以諠更包辦國女組混合和國體三人雙金，表現非常精彩。期盼透過以賽代訓培養基層好手，增強台中跆拳道實力。