大陸網紅周揚青因揭露前男友羅志祥私生活不檢點，意外讓不少網友由黑轉粉，心疼她在那段戀情中遭到背叛都自己挺過。周揚青先前傳出與鮮肉男星段星星熱戀，近日更被拍到逛婚紗店引瘋猜「好事近了」；但周揚青在最近的直播中，大方透露感情狀態。

近日有網友分享在路上等紅綠燈時，巧遇人氣網紅周揚青，對方從知名婚紗「VERA WANG」走出來，看起來很開心，身邊還有異性，讓人不禁好奇「周揚青不會要結婚了吧」；而周揚青走出婚紗店的照片曝光後，還迅速登上熱搜，但不少人抱持懷疑看法，「那男生不是經紀人嗎？」、「純逛街而已吧」、「周揚青男友不是段星星嗎」。

周揚青被直擊逛婚紗店。（圖／摘自微博）

周揚青在直播上說自己現在單身。（圖／摘自微博）

雖然周揚青沒對此回應，她現身一場直播活動，被主持人問到接下來情人節她會穿什麼約會，她一臉驚訝的樣子，接著直言「約會哦，但我現在單身狀態」，還說要教大家一個單身情人節穿搭，與閨密聚聚也是約會。周揚青在直播中表示自己單身，也間接透露與鮮肉男星段星星已經分手。

周揚青昔日和男星羅志祥有過一段情開始受關注，原本被一票迷妹恨透，還挖出她整形整很大，直到以一封毀滅式分手信把羅志祥私下渣男真相曝光，意外圈粉無數；而周揚青也從不避諱自己整形的事情，以素顏教化妝時被發現整形的疤痕，一度引起外界議論，但她一點都不在意，繼續自信地做自己。