土耳其-敘利亞世紀強震，造成超過2萬人死亡，數十萬棟房屋倒塌，世界各過紛紛投入救援，其中在敘利亞，一名女嬰奇蹟般在倒塌的瓦礫堆中被生了下來，如今順利存活，名字也取好，有超過萬人表達領養意願。
敘利亞阿夫林地區在6日強震當下，其中一家7口遭到活埋，母親在廢墟中分娩，生下一名女嬰，雖然女嬰奇蹟般地存活下來，但母親與另外5位家人已不幸傷重過世，救難人員發現時，女嬰臍帶還與母親相連著。
女嬰隨後被送往附近醫院急救，背上還有被瓦礫堆壓住的痕跡，剛開始情況非常糟糕，幸好經過治療後逐漸穩定，醫師根據女嬰身體狀況推斷，應該是在被救出前3小時左右出生。
搜救人員暫時將女嬰命名為Aya，在阿拉伯語中有「奇蹟」之意，消息傳出後，在推特、臉書與IG上，都有多名網友詢問領養管道，超過萬人表達領養意願，但被主治醫師拒絕，表示女嬰完全康復前不會開放領養，其後女嬰叔叔薩拉赫(Salah al-Badran)也做出決定，將在女嬰出院後立刻辦理領養手續，薩拉赫說，自己住家也在地震中被摧毀，現在暫住帳篷中，對於有同樣遭遇的女嬰無法置之不理。
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