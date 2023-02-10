土耳其-敘利亞世紀強震，造成超過2萬人死亡，數十萬棟房屋倒塌，世界各過紛紛投入救援，其中在敘利亞，一名女嬰奇蹟般在倒塌的瓦礫堆中被生了下來，如今順利存活，名字也取好，有超過萬人表達領養意願。

敘利亞阿夫林地區在6日強震當下，其中一家7口遭到活埋，母親在廢墟中分娩，生下一名女嬰，雖然女嬰奇蹟般地存活下來，但母親與另外5位家人已不幸傷重過世，救難人員發現時，女嬰臍帶還與母親相連著。

The baby Aya, who was rescued from under the rubble of her destroyed house after the earthquake, and her umbilical cord is still tied to her deceased mother in Afrin, Syria.#syriaearthquake #TurkeyEarthquake #Turkey #Syria pic.twitter.com/8ceV3SBmg4 — AZOOZ_NB93 (@AZOOZ_NB93) February 8, 2023

女嬰隨後被送往附近醫院急救，背上還有被瓦礫堆壓住的痕跡，剛開始情況非常糟糕，幸好經過治療後逐漸穩定，醫師根據女嬰身體狀況推斷，應該是在被救出前3小時左右出生。

搜救人員暫時將女嬰命名為Aya，在阿拉伯語中有「奇蹟」之意，消息傳出後，在推特、臉書與IG上，都有多名網友詢問領養管道，超過萬人表達領養意願，但被主治醫師拒絕，表示女嬰完全康復前不會開放領養，其後女嬰叔叔薩拉赫(Salah al-Badran)也做出決定，將在女嬰出院後立刻辦理領養手續，薩拉赫說，自己住家也在地震中被摧毀，現在暫住帳篷中，對於有同樣遭遇的女嬰無法置之不理。