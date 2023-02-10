富邦金控今公布元月自結合併稅後淨利60.84億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.49元；其中，子公司台北富邦銀行稅後淨利創同期歷史新高紀錄，富邦證券為歷年同期第3高紀錄；受亞幣升值影響匯兌損益，若不計入此影響數，富邦金控稅前淨利可逾百億元。

台北富邦銀行元月稅後淨利30.63億元，較去年同期成長111％，創歷年同期新高，獲利成長來源主要是營收年增近4成，投資收益受惠近期金融市場回穩，全球股債市反彈，金融資產評價收益較去年同期大幅成長，淨手續費收入月增約2倍並較去年同期成長。

台北富邦銀行的信用卡有效卡數、簽帳金額皆雙位數成長，與Costco合作的聯名信用卡於2月1日上市，結合大數據及AI智慧審核、多元申辦管道、會員權益及各項店外優惠升級，預期將可提供卡友嶄新的體驗。

台股元月加權指數上漲幅度7.97％，富邦人壽實現部分資本利得，股票及基金投資利益及利息收入為主要獲利來源。

富邦產險稅後仍處於虧損，金額達1.08億元，其中，防疫險相關直接賠款金額為62.83億，核賠15.9萬件，自留賠款金額為55.06億元，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備15.63億元，若不考慮再保因素的直接賠款及準備約86.6億元。