韓國男團「AB6IX」由田雄、金東賢、朴佑鎭以及李大輝組成，他們繼2020年來台參加《超級巨星紅白藝能大賞》後，相隔3年來到台，今（10日）在TICC台北國際會議中心與近2000名粉絲共度甜蜜時光，4人唱著夯曲〈SAVIOR〉、〈HOLLYWOOD〉帥氣登場，不過田雄在表演後空翻動作時，不慎因為重心不穩，正面重摔在地，到後台進行包紮，並用繃帶固定後，又敬業地繼續上台完成演出。

李大輝在問候環節率先秀出中文打招呼「我是李大輝，很開心見到大家，台北棒，我愛你們」，並向粉絲拜晚年「新年快樂」。成員精心準備韓國現在正夯的拍貼機「人生四連拍」，跟粉絲分享對他們來說意義非凡的瞬間，李大輝2022年參與了戲劇《凍死的戀愛》演出，他拿著劇本合照，金東賢與愛犬拍了封面照，朴佑鎭公開校服穿搭，田雄則是帶來綜藝節目時拍的幕後照片，最後當然少不了與ABNEW（官方粉絲稱呼）的紀念性合照，讓現場充滿感動氣氛。

「AB6IX」帶給粉絲近2小時半的歡樂時光，除了遊戲環節，還獻唱多首歌曲，而他們昨（9日）先行抵台彩排，也趁空品嚐台灣道地美食，田雄讚嘆在新光三越吃到港式點心，「因為太好吃了，就大口大口吞嚥，叉燒包太好吃了，好吃到驚訝。」金東賢表示還沒去過台北附近逛逛，希望有機會去台北101看夜景，朴佑鎮則對於叉燒湯麵情有獨鍾，大讚很好吃，而李大輝心心念念小籠包，台灣粉絲貼心地送上小籠包應援，也讓他終於美夢成真吃到美食。他們11日返韓班機不公開。