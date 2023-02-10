為爭取國民黨提名參選台北市第七選區立委，台北市議員徐巧芯再槓現任立委費鴻泰稱「從來沒有攻擊過對手」說法，並稱自己隨時要攻擊民進黨。徐巧芯今（10）日也爆出猛料強調「對於潛在的民進黨候選人，我都幫他們開了一本相簿在我的手機裡面了，只要有證據當然是要用力的痛擊對方，而且是毀滅性的攻擊」，引發討論。

徐巧芯今日在中天節目《頭條開講》中表示，「立委的初選我們不需要互相的攻擊，但可以進行問政風格上的辯論，我在這點上和費鴻泰不一樣」，徐巧芯也強調，「我絕對會攻擊我的對手，而且我現在就已經準備好了，對於潛在的民進黨候選人，我都幫他們開了一本相簿在我的手機裡面了，很多人看過都說，徐巧芯你的料真的很厲害」。

徐巧芯也遇到，她將會在2024年選前兩個禮拜再公布，徐巧芯也認為，「我們今天拿出資料證據，用事實反擊擊倒對方有什麼錯？我今天拿的東西只要是事實、只要有證據，當然是要用力的痛擊對方，而且是毀滅性的攻擊，我不會因為今天對方跟我選，我就禮尚往來，只要有任何一個小辮子被我抓到，我一定攻擊到底」。