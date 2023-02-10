澳洲西部大城珀斯（Perth）一間高級酒店門口發生兩輛藍寶堅尼相撞，但肇事人竟是代客泊車小弟，這起意外沒有造成人員傷亡，疑似是誤踩油門，加上視線不佳，才導致車子直衝上去。影片可以看到，泊車小弟面露難色，無助又慌張，據外媒報導，這款車型一輛就要價台幣2,700萬。

澳媒第九新聞(9News)報導指出，這每輛堪比一棟房子價格的藍寶堅尼，車主是該國億萬富翁艾斯卡蘭特（Laurence Escalante），他8號下榻皇冠酒店（Crown Perth）時將愛車交給泊車小弟，不料椅子都還沒坐熱就出事了。

這輛車型為Aventador Ultimae當時停等在另一輛後方，正當泊車員試著將它停好，下一秒整輛車直接暴衝，狠狠撞上前方超跑的屁股，猛烈力道讓兩輛車的車頭車尾分別凹陷。只見這位年輕人摀著臉，不敢相信眼前發生的一切，試著解釋剛剛發生的事，其他同事也奔出來查看，傻眼說道:「你做了甚麼…」、「不可能吧…你在幹甚麼?」他回答:「我只是想把車停好。」

酒店發言人事後接受採訪時表示，已經派人與受害車主聯繫，將協助後續修理與賠償程序，並對當事人進行全面評估，請大家不用太放大這件事。

文章來源：'What are you doing?': Perth valet driver damages two Lamborghinis owned by billionaire
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