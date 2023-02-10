澳洲西部大城珀斯（Perth）一間高級酒店門口發生兩輛藍寶堅尼相撞，但肇事人竟是代客泊車小弟，這起意外沒有造成人員傷亡，疑似是誤踩油門，加上視線不佳，才導致車子直衝上去。影片可以看到，泊車小弟面露難色，無助又慌張，據外媒報導，這款車型一輛就要價台幣2,700萬。

澳媒第九新聞(9News)報導指出，這每輛堪比一棟房子價格的藍寶堅尼，車主是該國億萬富翁艾斯卡蘭特（Laurence Escalante），他8號下榻皇冠酒店（Crown Perth）時將愛車交給泊車小弟，不料椅子都還沒坐熱就出事了。

這輛車型為Aventador Ultimae當時停等在另一輛後方，正當泊車員試著將它停好，下一秒整輛車直接暴衝，狠狠撞上前方超跑的屁股，猛烈力道讓兩輛車的車頭車尾分別凹陷。只見這位年輕人摀著臉，不敢相信眼前發生的一切，試著解釋剛剛發生的事，其他同事也奔出來查看，傻眼說道:「你做了甚麼…」、「不可能吧…你在幹甚麼?」他回答:「我只是想把車停好。」

A Crown Perth valet driver has allegedly crashed two Lamborghinis belonging to billionaire Laurence Escalante.



The two luxury vehicles collided in the driveway of the resort as the driver attempted to park one of them.#9News pic.twitter.com/wf6Xee6utQ — 9News Perth (@9NewsPerth) February 9, 2023

酒店發言人事後接受採訪時表示，已經派人與受害車主聯繫，將協助後續修理與賠償程序，並對當事人進行全面評估，請大家不用太放大這件事。