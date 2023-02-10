副總統賴清德今晚應世界臺灣客家聯合總會之邀，以「信賴臺灣 榮耀客家」為題演講時表示，2021到2022年的國際政治主旋律，就是臺海和平穩定；2014年他到上海訪問，提出兩岸應透過交流，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解，以人民福祉為最重要的目標。未來，他將站穩總統的「四個堅持」，持續推動兩岸發展。

賴清德強調，真正的和平應建立在對等與尊嚴基礎上，除透過不斷對話、協商與合作，更應強化自身的實力，所謂備戰才能避戰，能戰才能止戰。

此外，賴清德也以TRUSTING TAIWAN、信賴臺灣，分享他對臺灣未來應該如何面對新局的一些看法。他說，臺灣在全球產業鏈，已融入國際社會的「信賴核心」。未來他也將結合社會各界力量，為新時代完成新使命，就是守護臺灣，促進臺灣的民主、和平與繁榮。「我們應該要堅持民主價值，讓世界更重視臺灣」。

談及兩岸政策，副總統指出，2016年總統當選後，提出承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗的老路的「四不」。2020年，總統則進一步提出要以和平、對等、民主、對話四原則重啟兩岸良性互動。2021年，總統於國慶大會上也提出「四個堅持」。未來，他將站穩總統的「四個堅持」，持續推動兩岸發展。

賴清德也感謝不同世代的客家子弟為臺灣這塊土地所做的貢獻，也說明政府的各項客家政策，並期待所有客家鄉親都能秉持義民精神，與政府一起拚經濟、顧民生、強國防、保和平。

副總統今致詞時表示，客家不只是一個族群、一種文化，更是一種驕傲、力量。「臺灣歌謠之父」鄧雨賢、「臺灣文學之母」鍾肇政、「國家文藝獎」得主李喬、客語詩人曾貴海、「臺灣鄉土文學之父」鍾理和、金曲獎得主林生祥、著名小提琴家林昭亮、客家終身貢獻獎得主徐正光教授、中研院院士廖運範，以及政界大老許信良與林光華等客家鄉親，都在不同時代、不同領域為臺灣做出許多貢獻，他要藉這個機會向Hakka致敬。

他提到，自己擔任行政院長在立院答覆蔣絜安委員質詢時，就承諾要辦理「世界客家博覽會」，讓國際看見臺灣、看見我們的客家文化。現在「世界客家博覽會」已在積極籌備中，預計在2023年8月登場，將是首次以客家文化為主題的國際博覽會。

副總統表示，2021到2022年的國際政治主旋律，就是臺海和平穩定。許多重要的國際會議場合，都呼籲臺海和平穩定的重要性。面對中國威權勢力，臺灣並不孤單，會跟民主陣營站在一起，捍衛永續和平。

副總統認為，義民精神就是團結愛鄉愛民的精神，希望所有客家鄉親未來持續做為帶領臺灣團結的力量，一同團結守護臺灣，造福人民，推動國家大步向前行。

他也期待，所有客家鄉親都能秉持義民精神，信賴臺灣，一起拚經濟、顧民生、強國防、保和平，讓經濟發展的果實由全民共享，建立更和諧的社會。