香港影后劉嘉玲出道多年依舊保養得宜，57歲仍擁有凍齡美貌和火辣身材，近日她曬出度假美照，好狀態讓網友都驚艷不已，完全看不出歲月的痕跡。

劉嘉玲近日和好友上山詩鈉還有弟媳Laura到海島國家度假，她也在社群曬出美照，只見她穿上高衩泳衣，不僅露出腰束奶澎的好身材，一雙筆直長腿更是吸睛，超好狀態根本看不出已經57歲。

而58歲的上山詩鈉同樣駐顏有術，有趣的是擁有巧克力膚色的她，站在劉嘉玲旁邊，讓劉嘉玲皮膚更是顯得白到發光，黑白對比更加明顯，十分吸睛，網友也留言大讚「根本就是少女」、「救命啊，身材太好了」、「這身材太厲害了」、「風景很美，人也好看」、「35歲嗎？」、「哪個男的不愛劉嘉玲啊」。

劉嘉玲是演藝圈著名美魔女，和梁朝偉情牽30年，感情依舊幸福甜蜜，是演藝圈模範夫妻，不過個性迥異的兩人，戀情一開始不被外界看好，但他們卻用行動證明，愛情長跑19年才步入禮堂，婚後也恩愛如昔，而他們維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。