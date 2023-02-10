國泰金控逐步擺脫防疫險拖累，公布最新元月稅後淨利為17.3億元，較上月大幅增長，稅後EPS為0.11元；不過，獲利仍較去年同期減少，主要反映年初新台幣大幅升值的匯兌損益波動，以及去年同期投資收益基期較高，整體來說，各子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健。

各子公司表現部分，國泰人壽元月稅後虧損達14.2億元，主要是新台幣勁揚，匯兌損益波動較大所致；今年以來，金融市場回暖，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好；元月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為81億元及34億元，為業界第一。

國泰世華銀行元月稅後淨利29.1億元，年成長4％；受惠於2022年央行數次升息、放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，元月淨利息收入年成長約3成；淨手續費收入達雙位數成長，財富管理保險商品及有價證券手續費收入皆成長。

另外，春節消費旺季，信用卡消費金額較去年同期增加，截至1月底信用卡有效卡數年成長10％達近600萬張，主力信用卡CUBE卡新戶持續增加，原Costco聯名卡友亦陸續換發CUBE卡，累計流通卡數已逾280萬張，動卡率同步上升，有效挹注整體手續費收入。

國泰產險元月獲利已回歸正常，稅後淨利1.4億元，較去年同期減少3. 4億元；防疫保單方面，元月簽單賠款27億元，因去年12月已提存相關準備金93.8億元，故1月賠款由已提存之相關準備金沖抵、不影響損益，擺脫防疫保單影響。