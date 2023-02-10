天花板內真是龍蛇雜處！有名水電師傅在1處髮廊裝修時，正當他卸下天花板上的燈具後，突然發現卸下後的洞內有雙眼睛看這著他，正當他回頭一看竟然是「一顆人頭」，後來仔細一看，原來是「假人頭」，不知道是哪位設計師留下來的，也讓他直呼「好險平常沒做什麼虧心事，拆個燈差點要去收驚」。

一名水電師傅在臉書社團「水電工聯盟」發文，並上傳2張工作時拍下的照片，從照片中可見，水電師傅在1處髮廊裝修燈具，正當把燈具卸下來後，竟然在洞內發現「一顆人頭」，再從另一張照片仔細一看，疑似是髮廊不知那位工作人員遺留下的「假人頭」；對此，原PO也在貼文寫下「好險平常沒做什麼虧心事，拆個燈差點要去收驚」、「差點褲底一包」。

有名水電師傅在髮廊裝修燈具時，在天花板內發現一顆假人頭，害他嚇一跳。（翻攝自臉書水電工聯盟）

貼文一出，網友紛紛留言表示「還好沒嚇到摔下樓梯」、「差點以為水電師傅拆個燈結果躺在那了」、「這一定是上個水電師傅放的，為了不讓搶生意」、「如果只有一個人在場，心跳鐵定停止30秒」、「心跳漏了一下」、「天花板內真是龍蛇雜處」、「這真的會嚇到把心臟吐出來」、「當下有沒有大聲罵髒話」。