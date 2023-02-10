近年來詐騙集團不斷翻新詐騙手法，例如以亂槍打鳥、威脅利誘，或者編造以假亂真的情境等方式來取得民眾信任，其中以投資詐騙、假投資及假交友等詐騙模式居多，華南銀行表示，透過行員主動積極落實臨櫃關懷提問，輔以行員機警通報等機制下，均有效在第一時間成功攔阻民眾被詐騙款項，華南銀行用心守護民眾財產安全，杜絕不法情事發生。

根據金管會統計近五年來有效防止民眾遭詐騙損失案，全台約有1.7萬件，金額約新臺幣80億元，華南銀行統計，2022年度全台各分行有效攔阻詐騙成功案件共計226件(其中達佰萬元之案例共38件)，總攔阻金額高達新臺幣1億2,750萬元，相較2021年度成功攔阻詐騙案件101件、金額約新臺幣4,904萬元，件數及金額均較前一年度倍數成長。

另在預防詐騙成效部份，華南銀行去年成功在警察機關通報設定警示帳戶前，即已先設為疑似不法帳戶加以控管共266戶，可見華南銀行行員對攔阻詐騙打擊不法績效顯著。近日華南銀行泰山分行林姓行員、中華路分行簡姓襄理與李姓行員及南崁分行邱姓行員，對高齡顧客臨櫃辦理匯款時關懷提問，因機警察覺顧客神色慌張，且無法清楚說明匯款用途等異常表徵(例如透過匯款予網友辦理投資)，行員遂即利用向客戶說明各式詐騙手法之方式拖延時間，即時通報警方順利拆穿利用假投資真詐騙案件，成功攔阻新臺幣9萬2千元、250萬元及310萬元之詐騙案，充分發揮金融防詐及友善服務之精神。

華南銀行將持續配合主管機關與警政署提供之防詐案例辦理定期宣導，針對臨櫃客戶(特別是高齡客戶或久未往來客戶)，加強關懷提問，也運用資訊系統設立預警指標。華南銀行積極用心，體貼關懷，堅實構築杜絕不法的第一道防線，戮力守護顧客資產，以熱忱精神，成為顧客值得信賴的好夥伴。