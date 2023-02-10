台中庫洛迷久等了！為了慶祝動畫播出25年，「庫洛魔法使閃耀派對」自今（10）日起至3月7日於台中新光三越中港店登場！全區分為故事介紹、拍照打卡點與商品銷售等3大區，其中超過14米的「小櫻造型畫框外牆」、展示著「動畫播放25年用插圖」及近3米高的「巨大卡牌造景」等十大拍照打卡點，要讓台中粉絲拍不停！

不僅如此，現場還推出有著封印之鑰、夢之鑰、星之鑰、小可、斯比及小桃等6款圖樣的「造型雞蛋糕」、造型可愛的「小可杯子蛋糕」，更有粉紅蕾絲「戰鬥服造型圍裙」及小櫻和小可「造型抱枕」等近50款台中快閃店搶先推出的周邊商品，消費滿額就送限量卡套和精美卡牌，共7款卡牌，週週送出不同款！

信賴互動行銷公司總經理賴妍嫻表示，一到現場首先看到長達14米的「小櫻造型畫框外牆」歡迎粉絲到來，接著和「小櫻、知世歡迎牆」合拍留念，再和穿著五套限定戰鬥服的百變小櫻「主視覺打卡牆」拍照報到；進入故事介紹區後，透過「作品概要說明」、「服裝設定展示區」及陳列主要角色說明的「人物介紹牆」，快速復習劇情！

緊接著就來到慶祝「庫洛魔法使」動畫播出25年所設計的五套戰鬥服「25年限定戰鬥服拍照造景」，不論是俏麗粉色澎裙搭配雪白翅膀，還是甜美紅心多層蕾絲洋裝，又或是雪白華麗裝飾了金絲和飄逸羽毛的水晶禮服，每座仔細陳列戰鬥服細節與配件，夢幻到要讓粉絲尖叫；旁邊還有精緻「透明牌拍照牆」，要讓粉絲化身擁有神奇力量的透明牌！

賴妍嫻表示，為了感謝台中粉絲的耐心等待，特別在台中場推出熱愛甜食的小可造型的「小可杯子蛋糕」，綿綿蛋糕上加上巧克力，可愛到讓人捨不得吃！還有有著封印之鑰、夢之鑰、星之鑰、小可、斯比及小桃六款可愛香噴的「造型雞蛋糕」，可愛指數爆表！