2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委郭正亮今（10）日就表示，「對於2024，民進黨很清楚就是要初選，而國民黨現在連要不要初選都不知道」，郭正亮更接著爆出，對於有媒體人指出「國民黨最後會是推派侯友宜出戰2024」，許多國民黨資深的人卻表示「你等著看」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「民進黨初選辦法，如果是總統這一級的大概都是清清楚楚的了，當然上次賴清德那一次就比較意外，所以他不斷給人家延後，但還是清楚的就是要初選，國民黨現在連要不要初選都不知道欸，不覺得這個黨很奇妙嗎？」

郭正亮最後更強調，總統候選人到底要如何產生，他也認識蠻多國民黨資深的人，郭正亮爆出，「對於有媒體人指出『國民黨最後會是推派侯友宜出戰2024』，他們就說『你等著看』，這些國民黨資深的人認為，國民黨一定會有一個規矩」。