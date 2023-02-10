大陸女星吳謹言2018年主演宮鬥劇《延禧攻略》翻紅，後來也拍出《皓鑭傳》、《尚食》等話題度極高的作品，然而，吳謹言已近1年未進組拍戲，外界流言四起，甚至有人指她「被經紀公司放棄」，對此，老闆于正做出回應，直指：「感覺到前所未有的危機」，並解釋和吳謹言私下溝通的結果。

于正10日在大陸社群發文，坦言眼下吳謹言的表演陷入瓶頸，找過來的劇本很多，但能帶給吳謹言突破的幾乎沒有，直言：「想去推的劇大部分製作人都被固有思維洗腦，覺得她只合適演某一類角色，我感覺到了前所未有的危機」，因此，跟吳謹言溝通過後，決定先停下來，學習表演、觀察生活、上綜藝節目與他人接觸等等，相信能帶給吳謹言不一樣的收穫。

于正接著提及，外界對他推戲引發的揣測確實帶給他壓力，他曾想過乾脆接重複類型的角色，一邊賺錢、一邊找好劇本，大不了他親自量身訂做，但疫情立刻打亂他的規劃，「找來的本子從以前的30+變成20+，最後只有個位數可以選擇」，讓他感嘆說：「不想將就啊！」

對此，于正發表感言：「人生本來就不是在戰場上廝殺的，花無百日紅，只有演技才能傍身」，接著提及不只是吳謹言，自己也從中學習許多，「藝術是來源於生活的，只有熱愛生活才能有好作品。我2016年的休息給了我《延禧攻略》，給了市場小吳這類的演員」，最後透露吳謹言又收到新劇本，盼望自己和吳謹言都能再進一步。