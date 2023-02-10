國民黨籍前台北市議員羅智強，今（10）日表態要角逐大安區立委，晚上他跟同黨籍的台北市議員徐巧芯、蔡正元一同上節目。蔡正元直言，羅智強早該認真的經營大安區，未來好接棒現任台北市長蔣萬安。他還提到，國民黨不能只叫戰將去當砲灰，不給他們歷練的機會。

蔡正元提到，羅智強要跑去桃園選市長的時候有打電話來，但自己極力反對，並直言會落選。他還表示，當初就要羅智強老老實實選立委，蔣萬安幹完8年，就是最好的市長候選人，「像嘉義市黃敏惠以後還有誰能選市長，沒有人阿！」

對於世代交替，蔡正元相當認同，因為候選人要花很長的時間栽培，如果像砲灰這麼容易找，民眾黨早就起來了，羅智強「要跟選民談戀愛，經營這個選區，藍營在大安區還是有危機，這幾年跟民進黨的差距越來越小。」

另外對於黨內有人要羅智強去選士林、大同區，蔡正元也是持反對意見，他以謝龍介為例，認為國民黨不能把人才這樣熬，從年輕熬到老。人才是當國民黨有執政的時候，就要給機會去磨練，不能只叫人家去打仗，不給歷練的空間。對於同黨前輩的諄諄教誨，羅智強也回應，自己跟蔡正元常打電話，蔡委員都是跟他有話直說，也可以看到他的盲點，自己聽了之後也會改進。