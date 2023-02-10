新竹的南寮足球場啟用後狀況不佳，近日成為焦點，高虹安10日在臉書表示，她率城銷處、教育處人員等實地會勘南寮足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處。有網友驚訝表示，「這麼爛的場地還要9800萬，真誇張」。

高虹安10日在臉書粉專貼文表示，場勘發現，南寮足球場草皮生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處。多名議員亦指出足球場兩側球門存在落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。球場現況確實無法舉辦正式比賽，僅能供小規模的練習或是附近居民散步休憩，球場管理單位目前為了保護孩童安全，練習邀約也多半以成人為主。

高虹安透露，現場有足球教練也向她吐苦水，稱新竹市足球校隊要找到正式的比賽練習場地，往往都要跑到外縣市，相當不便，也不易長期租借場地，期待新竹市能夠真正擁有一個合乎規定、安全無虞的足球場。她現場責成教育處會同城銷處，針對南寮足球場工程疑慮進行釐清，並就南寮足球場未來改善與使用規畫進行研議，希望能盡速還給新竹市民一個合規且安全的足球場。

網友紛紛表示，「這麼爛的場地還要9800萬，真誇張」、「辛苦了高市長及各位議員，大家一起來挖大秘寶」、「那個足球場完全就是個鬧劇，去看過真的不行」、「新竹棒球場的翻版 希望能夠查到失職的官員」、「強烈希望您追查弊端」。