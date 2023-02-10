托克指控其遭到印度裔金屬交易商古普塔（Prateek Gupta）所控制的多家公司詐騙，包括TMT Metals和UD貿易集團旗下的多家子公司，因此已開始對古普塔和這些公司提出法律訴訟。

托克已在本會計年度認列5.77億美元相關費用，以反映最大的潛在損失，包括鎳被換成低價值金屬，和本來可供出售鎳的獲利。

其發言人表示公司過去跟古普塔旗下家公司交易多年都沒問題，但去年卻開始不斷出狀況。

例如許多裝載鎳的貨櫃抵達目的地較預定時間久，中途停留的港口數量也較預定行程來得多，並拖延出示報關文件。

由於狀況連連，知情者表示托克開始抽查在荷蘭鹿特丹的部份貨櫃，結果發現裡面裝載像低價碳鋼或甚至是無價值的金屬，而不是高價位的鎳。

倫敦金屬交易所（LME）鎳三個月期貨價因托克遭詐騙聲明，9日每公噸大漲6.4％收29,142美元。

知情者透露托克負責鎳和鈷交易的部門主管艾克諾默（Socrates Economou）離職。托克強調目前沒有內神通外鬼的證據，公司是被對方不實文件欺騙。

托克是一家閉鎖性公司，過去10年積極擴張，目前為全球大宗商品市場裡高獲利的交易巨頭，去年度獲利逾70億美元。

鎳是生產電動車用電池重要原料，在電動車業對鎳需求增加帶動下，托克跟其他交易商和礦商爭相投資鎳。