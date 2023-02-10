根據統計，這波強勢上攻的指數包括費城半導體指數，標普500指數類股表現如通訊服務產業、資訊科技，Robo Global AI人工智慧、機器人自動化等產業指數，漲幅皆在兩成上下。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出，元月份在美國舉行的CES消費電子大展，出現了更多AI賦能的產品，例如AI烤箱、智能冰箱、自駕嬰兒車等；此外，人工智慧ChatGPT在今年尹始話題火紅發燒，讓AI主題有個亮眼的開局，半導體、自動化、電動車等相關產業更在這波題材性擴散傳遞下股價狂飆。

李坤憲說明，未來生成式AI的應用將會越來越廣泛，Open AI也在近期成為微軟加碼投資的重要題材，從這些AI模型所衍生運用的功能與服務，也可望推升相關科技大廠的營收、業績動能。

第一金投信指出，這波全球股市上漲除反應去年跌深股的修復行情，也有新技術動能驅動力，與全世界各地與疫情共存，進入後疫情時代下的全球消費動能重啟，在成長動能支撐下，投資人不妨分批布局全球AI人工智慧、自動化股票型基金。

百達投顧表示，ChatGPT或其他大型語言模型可能透過新的人工智慧應用方式創造價值，用於產品評論、娛樂、教育等等多重用途之上。

百達投顧表示，觀察當前的人工智慧無論在機器人科技發展或是數位科技發展中都扮演最關鍵的角色，可以從相關策略尋找投資機會。