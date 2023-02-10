FH新興企業債ETF經理人許忠成表示，美國通膨觸頂回落，聯準會放慢升息步調，使債券價格逐步止穩反彈，也代表升息近尾聲，市場預期2023年第一季底聯準會有機會停止升息，讓市場風險情緒將轉向穩定，預估今年債市大有表現空間，建議投資人可布局投資等級債ETF。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券團隊指出，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金經理人吳艷琴表示，2023年投資市場波動仍大，鑒於股債資產長期表現呈蹺蹺板，加上去年下半年前置性升息，債券價格大幅受挫，一度跌破85元罕見價，價格跌多且波動較股票低的債券，在聯準會升息續放緩甚至有望升息止步下，債券投資價值浮現，尤其有明確投資期間及鎖住債券殖利率的「目標到期債券基金」，將是今年相對穩健的投資選擇。