迎接浪漫西洋情人節，HAPPY GO推出點數優惠活動為浪漫加分，包括「HAPPY GO購賺點」導購平台打造情人節送禮驚喜不採雷專區，從「輕奢精品」到「療癒甜點」都可以輕鬆一鍵式下單，且根據「HAPPY GO購賺點」數據統計，近期卡友對於旅遊休閒的「美食餐券」品項最為有感，由此看出情人節大餐為過節不敗選擇。

另外HAPPY GO App二月限定專屬活動「愛的點數大Fun送」，鼓勵卡友們情人節不論買禮物、吃大餐記得以HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼，雲端發票存載具不但有機會驚喜拿520點，還可為地球環保獻上一份心力。

集結各品牌和大型電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台針對2023年第一檔情人節活動，開心購物聰明賺點之中推出「情人節送禮推薦」專區，給予卡友方便又充滿儀式感的送禮指南，包括熱門網購、美妝保健、流行時尚等專區，為每一位情人貼心打造浪漫、實用的多款好禮，在購物的同時更享有多重優惠好康，即日起至2月23日(四)只要逛「情人節命中之禮」購物專區就有機會輕鬆得5點，消費再贈30點，首購卡友加碼贈200點，指定品牌限時再獲得8％回饋，多重優惠方案最高還可享56％回饋。

而深受卡友喜愛的「購賺點一點兌活動」好評再回歸，即日起至2月28日(二)，使用1點即可兌換麥當勞蘋果派資格券，午後來個蘋果派用療癒美食創造甜蜜幸福滋味。此外，集結各大知名美妝品牌「草莓網」推出情人節人氣商品折扣2折起、香氛禮盒8折起活動，以及滿1,500元累贈100點、滿4,500元再加抽520點優惠，鼓勵還未準備禮品的伴侶們，到草莓網選購情人節美妝、香氛禮品，經典不敗之選收服伴侶的心。

最後則是鼓勵卡友在聰明購物時也能養成環保愛地球習慣，推出「愛的點數大Fun送」活動，即日起至2月28日(二)，只要下載HAPPY GO App並完成綁定財政部發票手機條碼，存取2月的雲端發票，將抽出300張發票，即可獲得抽發票消費金額對等點數優惠，例如：發票金額1元即可得1點；發票金額100元即可得100點，每張發票上限520點，消費越多存取越多抽獎機率越高。