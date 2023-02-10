尋求助攻王、抄截王雙雙三連霸的游艾喆，儘管還是未能生涯首度「大三元」，但10日他再送出7助攻，個人UBA三季來總助攻數達406，正式超越前健行科大控衛谷毛唯嘉的4季398次，成為102學年UBA具攻守紀錄以來的助攻最多、也是「400俱樂部」的唯一一人。

游艾喆率領力拚UBA三連霸的政治大學107比67輕取上季第6義守大學，搶下111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季13連勝，續寫隊史新高，外加稍早世新大學輸給台灣師大、中斷12連勝，衛冕軍獨走，成為本屆男一級預賽迄今唯一不敗之師。

連結上季預賽末段7連勝、八強複賽7連勝、決賽2連勝，合計16連勝，政大跨2季己是29連勝，11日晚上8點預賽倒數第2戰，將作客中壢、挑戰地主健行科大，如再贏球，跨季30連勝，達成隊史新的里程碑。

政大教練陳子威說：「肯定要拚，因12日壓軸末役還要與世新對決，這兩場都很硬，贏球15連勝排第一，有利於八強複賽賽程對戰順序。」

游艾喆109 學年大一菜鳥，單季打滿24場共161助攻，場均6.7第一，110學年上季大二打19場共150助攻，場均7.9，蟬聯助攻王，兩季合計311次，本季再添89次就「400俱樂部」，今天賽前他已88次，此役7次後正式達標，本季迄今95，3季累計406，無愧連2季助攻王，迄今場均7.3，個人獎三連霸機率甚高。

另外，109、110學年兩季，游艾喆也各以3.0、3.2次抄截連莊抄截王，本季迄今3.5次，微幅領先義守劉承彥的3.2次，一樣也有機會三連霸。

游艾喆說，如同「大三元」可遇不可求一樣，個人紀錄順其自然，拿獎固然很好，團隊贏球更重要，無論本季自己助攻、抄截是否雙雙三連霸，甚至自己是「400助攻俱樂部」唯一一人，助政大本季完成三連霸還是更重要。

而以游艾喆單季助攻數都超過150次來算，他打滿4季助攻數理應可突破600，未來紀錄也有可能成為UBA的助攻「艾喆障礙」，短期內恐難有人可以挑戰。