台灣東南部海域規模3.7地震 最大震度台東3級 02:512023/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東南部海域規模3.7地震 最大震度台東3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，10日23時12分發生芮氏規模3.7地震，地震深度21.9公里，震央位於台東縣政府南南東方75.8公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。（編輯：陳正健）1120210 台東近海地震規模3.8 最大震度3級 台南市山上區再傳地震規模3.8 最大震度3級 高雄深夜規模3.2極淺層地震 最大震度4級 #台灣東 #南部海域 #7地震 #最大震度 #3級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級 05:232022/12/23 生活 台南市南化區規模4.0地震 最大震度高雄市3級 05:452023/01/09 生活 中南部有感！12：42台東近海規模4.8地震 最大震度4級 12:502023/01/11 生活 中台灣有感！10：56花蓮規模4.3地震 最大震度4級 11:102023/01/20 生活 今晨花蓮連3起極淺地震 最大規模5.1、震度4級 幾全台有感 04:292023/02/07 生活 南投地震規模3.5 最大震度彰化縣3級 03:472022/12/30 生活 10名台灣留學生待在土耳其 教育部曝震後近況 19:032023/02/07 生活 強震害橋歪！ 三仙台拱橋整修 迎曙光活動停辦 17:412022/12/23 生活 時隔24年報恩！台灣搜救隊援助畫面曝光 一句話讓吳鳳狂讚 10:322023/02/10 娛樂 搖很大！清晨05：17規模5.2極淺層地震 最大震度花東4級 05:392022/12/24 生活 膽道癌攀升 台灣東洋跨資源守護健康 04:102023/02/10 生活新聞 清晨花蓮連2震！最大規模4.2、5縣市有感 05:522023/01/03 生活 李旼快評》台灣救難 是善的循環 14:442023/02/09 快評 05：48宜蘭規模4.4地震 最大震度2級 9縣市有感 06:152023/02/08 生活 18：49花東近海規模5.4地震 全台有感 最大震度竟在彰化市4級 18:522023/02/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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