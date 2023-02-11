根據中央氣象局最新資訊，10日23時12分發生芮氏規模3.7地震，地震深度21.9公里，震央位於台東縣政府南南東方75.8公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣3級。（編輯：陳正健）1120210

台東近海地震規模3.8 最大震度3級
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