歌壇新人77Ke柯棨棋去年底展現豐沛的創作能量，初次啼聲就為影集《About Youth 默默的我，不默默的我們》打造片頭和片尾曲〈Take It Away〉及〈Slow Motion〉。目前單身的77Ke柯棨棋，在今年情人節前夕，搶先釋出與同門師姐Karencici一起創作的大膽助攻求愛單曲〈Rosie〉。

77Ke柯棨棋第一次見到師姐Karencici時，他正在公司的「產房」寫歌，突然被敲門聲打斷，一看竟是師姐Karencici，霸氣的伸手要和他握手說：「你好我是Karencici。」讓他對這位自帶氣場的師姐印象深刻，直呼：「我對師姐的第一印象是明星氣場很強大。」

他在得知要與師姐一起合作寫歌合唱時，內心第一個反應就是擔心自己跟不上師姐的步調，坦言：「知道有機會可以合作的時候非常緊張，因為知道師姐的能力跟實力，所以害怕自己的創作或想法，會跟不上他，不想當合作中的拖油瓶。」歷經練習生訓練的77Ke柯棨棋遇強則強，展現創作能力，在與Karencici和製作人kvn輪流交換想法後，不到一小時就將demo完成，讓Karencici直呼：「被他的才華驚豔到。」