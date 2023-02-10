2024年總統大選，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高，但也有其他挑戰者。針對同舟計畫，國民黨台北市議員游淑慧以船來舉例表示，一直在船上幫忙划槳的這一些人，是不是反而應該照顧，例如侯友宜，也有很多人支持侯友宜。

游淑慧10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，黨內有人說「同舟共濟1.0」，就會有「同舟共濟2.0」，當然越來越多人才加入國民黨最好。「同舟共濟」新加入的黨員，固然可貴，但是一直在這條船上的人，不能把他們當作空氣，這叫「只見新人笑，不見舊人哭」，是不是更應該照顧一直在這條船上同舟、生死不離的人。還有一直在船上幫忙划槳的這一些人，是不是應該照顧，例如侯友宜，有很多人在支持侯友宜。

游淑慧舉例表示，過去國民黨不是沒有跟其他黨合作過，但是都是由國民黨先產生自己的人選，然後大家來比民調，比如過去士林北投立委選舉，汪志冰跟潘懷宗比民調，潘懷宗輸給汪志冰，就不出來選了。

游淑慧指出，國民黨要跟人家談合作，一定要自己夠強、一定要自己有一個主軸，才有籌碼跟人家談，不要一副沒人選，其他黨的人就會認為國民黨沒人選，必須來求他們。

游淑慧更語帶玄機表示，國民黨經過2022年選舉苦戰，每一個縣市不管議員或是縣市長，都選得這麼好。而那時候不在這一條船上的人，現在說要來同舟，也OK，但原本在這一條船上的人，是不是要更尊重。