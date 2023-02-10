近日屢傳個資大量外洩問題，國民黨立委賴士葆在臉書發文，痛批蔡政府對此束手無策，數發部、國安會、內政部疊床架屋，大家管，也可說沒人在管，數位部長唐鳳只會以IT大臣身分到處作秀，卻無力保護民眾個資，他要求公部門該醒醒，別再沈睡了。

賴士葆說，台灣個資屢傳出大量外洩問題早已不是新聞，嚴重程度名列亞洲第一，資通訊產業是台灣的驕傲，但是網路駭客竊取個資牟利為非作歹的猖狂程度卻是讓政府灰頭土臉。

他說，去年底全台民眾2357萬筆戶政及健保資料竟被以5千美元的價格在網路上兜售，此外，健保員工監守自盜，長期販賣健保個資獲利10億元。政府處理相關個資外洩的問題仍然束手無策，數發部、國安會、內政部都有依照資通法在管理，但疊床架屋，大家管，也可說沒人在管。

賴士葆指出，數發部是花了200多億新成立的單位，數位時代資安問題嚴重，民眾賦予很大的期待，沒想到這個期待很快就落空。

他說，數發部轄下的資安署負責政府的資安，每次發生個資外洩事件，數發部就成了眾矢之的對象，指責數發部怠忽職守，數發部一再澄清個資非其管轄業務，反而更惹眾怒。因為資通安全是行政院交辦業務，數發部一再的推託，任令資安事件頻傳，監察院應該調查，行政院也應該糾正。

賴士葆強調，唐鳳以IT大臣身分到處作秀，日前推出點餐平台為何惹動輿論訕笑，因為放著民怨沖天的本業不顧，耗費大筆公帑，卻無力保護民眾個資，個資外洩問題讓各事業單位主管機關各自負責，沒有獨立的監督機制，這些公部門該醒醒，不要再沉睡了。