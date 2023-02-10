消息宣布後，布蘭特原油期貨價在10日盤中上漲2.5％至每桶86.65美元。

俄羅斯副總理諾法克（Alexander Novak）表示：「目前俄羅斯將所有石油產量完全出售，但如同先前所述，我們會停止將石油賣給直接或間接對俄羅斯石油實施價格上限的國家。」減產50萬桶相當於俄羅斯石油日產量縮減5％。

自從俄烏戰爭開打以來，俄羅斯為了反擊西方制裁已停止對歐洲供應天然氣，並威脅限制石油及其他重要原物料出口至西方國家，但這回是首度以實際行動影響油市，令分析師懷疑西方制裁已經開始影響俄羅斯石油出口。