梅羅特拉2022財年薪酬為2,880萬美元，其中底薪僅占141萬美元，其餘多數來自於股票獎勵。據周四曝光的監管文件顯示，美光打算採取減薪措施以縮減支出，除了梅羅特拉薪水削減20％外，執行副總裁砍薪15％，資深副總裁薪資也將減少10％。

美光表示，這些措施將令高階主管現金薪酬支出目標減少53％～75％。範圍更大的主管階級員工底薪也將遭削減，非員工的董事會成員現金酬勞將砍掉20％。