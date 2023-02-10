環保署長張子敬舉例，以目前推動淨零碳排的氣候變遷署來說，以目前處的編制僅40人，要面對碳費、碳盤放、碳盤查、淨零推動、調適韌性等重要任務，期盼能在改制環境部之後，補足相關人力，才有利於業務後續推動。
碳盤查減碳急需人力 環保署盼改制成環境部
新內閣就戰鬥位置後，環保署也將積極面對2050年淨零碳排等目標，環保署期盼能在立法院新會期推動組織改造，從環保署升格為環境資源部，人員編製也可以從現有不到800人提升至1,200人，提升業務執行能量，解決目前困難議題。
新內閣就戰鬥位置後，環保署也將積極面對2050年淨零碳排等目標，環保署期盼能在立法院新會期推動組織改造，從環保署升格為環境資源部，人員編製也可以從現有不到800人提升至1,200人，提升業務執行能量，解決目前困難議題。
環保署長張子敬舉例，以目前推動淨零碳排的氣候變遷署來說，以目前處的編制僅40人，要面對碳費、碳盤放、碳盤查、淨零推動、調適韌性等重要任務，期盼能在改制環境部之後，補足相關人力，才有利於業務後續推動。
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