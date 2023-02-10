環保署長張子敬舉例，以目前推動淨零碳排的氣候變遷署來說，以目前處的編制僅40人，要面對碳費、碳盤放、碳盤查、淨零推動、調適韌性等重要任務，期盼能在改制環境部之後，補足相關人力，才有利於業務後續推動。

嘉義縣2022年空氣品質改善 創5年來最佳
近7千業者落實綠色辦公減碳有成 環署盼規模倍增
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