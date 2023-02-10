新內閣就戰鬥位置後，環保署也將積極面對2050年淨零碳排等目標，環保署期盼能在立法院新會期推動組織改造，從環保署升格為環境資源部，人員編製也可以從現有不到800人提升至1,200人，提升業務執行能量，解決目前困難議題。