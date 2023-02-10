為搶攻情人節商機，萬豪酒店集團旗下的台中豐邑Moxy酒店，2月12日至14日推出「2023 Love 3399＠Moxy」情人節住房專案搶市，推出入住酒店即享情人套餐，另有小提琴家廖品棻現場演奏浪漫樂曲；住宿當晚6點半至10點半，還有調酒師在客房走道外特調專屬戀人的調酒兩杯。隔日退房時間延至下午3點，讓戀人享受睡到自然醒的幸福時光。

台中Moxy酒店表示，「2023 Love 3399 ＠Moxy」住房餐飲專案，每房6,699元起，入住當日可預約1樓The Moxy Bar或18樓Rooftop XOXO享用情人節限定雙人晚餐，情人節晚餐由副主廚Pontus一手操刀。

曾任米其林3星餐廳的Pontus，運用法式料理烹調經驗規劃情人節套餐共6道料理，前菜以胭脂蝦、北海道干貝作為開場，淋上現榨黃萊姆汁及簡單調味，保留海鮮食材的新鮮原味；主餐包含6盎司美國牛小排及日本鮪魚肥美腹肉。

Pontus表示，主餐選用濕式熟成美國Prime頂級牛小排，先運用舒肥低溫烹調後，再將牛排兩面煎出香氣，鎖住肉汁鮮甜，口感軟嫩且帶有嚼勁，佐以紅酒醬汁增添酒香風味；日本鮪魚腹肉使用黑胡椒及鹽巴簡單調味後，裹粉油炸至金黃酥脆再以番茄醬汁燉煮入味，讓番茄醬汁襯托魚肉鮮甜，堆疊豐富口感層次。餐後甜點檸檬塔以檸檬奶油點綴覆盆子，入口享受戀愛般的酸甜滋味。

此外，為增添情人節浪漫氣氛，台中Moxy酒店2月14日當晚7點半至9點半，分別於1樓The Moxy Bar及18樓Rooftop XOXO安排小提琴家現場演奏。

除了情人節住房專案，2月11日至2月14日晚間亦於1樓The Moxy Bar及18樓Rooftop XOXO同步推出情人節雙人套餐，每套3,739元起，預訂於18樓Rooftop XOXO用餐另贈氣泡酒兩杯。