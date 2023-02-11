林姍推出新專輯《卡水的夢》，其中新歌〈粉紅超跑〉獻給媽祖，而宗教年度盛事白沙屯媽祖遶境，即將在12日展開，三度受邀獻唱主題曲，此次以陽光活潑激勵人心的快歌，有別與過往的心靈音樂創作，快歌初體驗的林姍則開心表示希望輕快的新歌，為大家帶來滿滿的陽光正能量。

〈粉紅超跑〉更是白沙屯媽祖遶境主題曲，提到宗教年度盛事，有著超過200多年歷史，苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖9天8夜徒步進香，將於2月12日凌晨起駕出發，而今年的報名人數則創歷史新高超過11萬人參與，進香途經苗栗、台中、彰化、雲林等4縣市，全程約400公里，為目前全台歷史最悠久、保留最傳統的進香文化，此外，神轎的轎頂覆蓋粉色布簾，加上進香期間移動快速，因此該鑾轎也被稱為「粉紅超跑」。

林姍新歌一釋出獲得好評，她直說很感謝大家的肯定，心裡很開心，不少粉絲直呼給了力量，更有粉絲留言日前才被詐騙數百萬，聽了新歌後頓時心靈得到振作，讓自己有勇氣繼續走下去的力量，林姍則說新曲歌詞充滿著陽光正能量，期望在信徒徒步進香中，持續的鼓舞激勵著大家向前行。