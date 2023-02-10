陸委會指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具。

陸委會重申，中共一黨專制與台灣民主制度存在高度落差，台灣人民對維護國家主權、台海和平及台灣的未來均有一致的主張與堅持、不容其置喙。過去以來，北京當局屢對兩岸交流進行政治操作與人為干擾，呼籲對岸真正改變作法，透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為，真正負責任地維護台海和平、增進兩岸人民福祉。

新華社報導，王滬寧10日在北京會見中國國民黨副主席夏立言等人，王滬寧表示，將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神。

王滬寧表示，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。大陸當局重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。

王滬寧指出，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，保持良性互動，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作。

夏立言表示，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。