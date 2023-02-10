加密幣價格追蹤網站Coindesk顯示，比特幣價格在9日盤中一度下跌超過4％至21,850美元，創下3周低點。10日盤中比特幣價格回到21,880.50美元，盤中跌幅3.6％。以太幣也在10日盤中下跌5％至1,550.76美元。

證交會於聲明中指出，Kraken吸引客戶將加密資產存放在交易平台進行質押，並宣稱能讓客戶獲得每年最高21％的投報率，但事實上Kraken無法掌握這些質押的加密資產，讓客戶承擔龐大風險。